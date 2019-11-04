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Кризис в Сирии
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В Пентагоне заявили, что патруль США не попал под обстрел в Сирии

В ведомстве указали, что снаряды упали примерно в километре от дороги, по которой двигались американские солдаты
Пентагон AP Photo/Charles Dharapak
Описание
Пентагон
© AP Photo/Charles Dharapak

ВАШИНГТОН, 4 ноября. /ТАСС/. Военнослужащие США, осуществлявшие патрулирование на северо-востоке Сирии, в воскресенье не попали под артобстрел, снаряды упали примерно в километре от дороги, по которой они двигались. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в пресс-службе Центрального командования (СЕНТКОМ) американских Вооруженных сил (ВС).

"3 ноября американский патруль на северо-востоке Сирии стал свидетелем многочисленных артиллерийских ударов", - отметил представитель командования. По его словам, снаряды упали "в километре от дороги, по которой они двигались". "Патрульные не попали [под огонь]", - подчеркнули в пресс-службе.

"Все военные операции [возглавляемой США антитеррористической] коалиции согласовываются с другими силами, проводящими операции в регионе. Силы коалиции сохраняют свое неотъемлемое право на самооборону для обеспечения успеха наших операций, при этом придавая первостепенное значение безопасности наших войск", - заключил представитель командования.

Он прокомментировал заявление руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майора Юрия Боренкова. На брифинге для журналистов он рассказал, что союзные турецким вооруженным силам боевики так называемой Сирийской свободной армии (ССА) обстреляли в воскресенье колонну направлявшихся в Ирак американских военнослужащих.

С 9 октября на севере Сирии находятся подразделения турецкой армии. Первоначально Анкара объявила о проведении там операции "Источник мира" с целью создания буферной зоны. В ходе операции Анкара установила контроль над территорией между городами Рас-эль-Айн и Телль-Абъяд.

13 октября глава Пентагона Марк Эспер заявил, что США начинают вывод около 1 тыс. американских военнослужащих с севера Сирии из-за наступления Турции. 16 октября силы возглавляемой США международной коалиции полностью ликвидировали свою военную базу, находившуюся в районе города Кобани (Айн-эль-Араб) в 150 км от Алеппо на севере Сирии, а также оставили города Ракку и Табку на северо-востоке арабской республики. 21 октября агентство Рейтер сообщило, что группа американских военнослужащих пересекла сирийскую границу в направлении иракской провинции Дахук (в составе Иракского Курдистана). В Багдаде подчеркнули, что речь идет о транзите. 27 октября президент США Дональд Трамп подтвердил, что военные вернутся из Ирака в Соединенные Штаты.

Теги
СШАСирияКризис в Сирии
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