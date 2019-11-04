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Представитель соцпартии Иван Чебан победил на выборах мэра Кишинева

По предварительным данным, он заручился поддержкой 52,3% голосов

КИШИНЕВ, 4 ноября. /ТАСС/. Кандидат от Партии социалистов Республики Молдова Иван Чебан побеждает во втором туре выборов мэра Кишинева после обработки всех бюллетеней, информирует в понедельник Центральная избирательная комиссия (ЦИК).

По предварительным данным, Чебан заручился поддержкой 52,3%. Результат единого кандидата от проевропейского блока Acum ("Сейчас") Андрея Нэстасе - 47,6%. Согласно местным законам, во втором туре выборов победителем признается кандидат, набравший наибольшее количество голосов.

Социалисты пользуются поддержкой президента страны Игоря Додона, который уже поздравил Чебана с победой. За всю историю Молдавии партиям левого фланга ни разу не удавалось выиграть выборы в Кишиневе. Они всегда проходили во второй тур, однако там проигрывали из-за мобилизации проевропейского электората, который оппоненты пугали "российской угрозой".

Теги
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