Reuters: три сотрудника Белого дома не выступят на слушаниях по импичменту Трампа

ТАСС, 4 ноября. Три сотрудника Административно-бюджетного управления (АБУ) Белого дома не выступят на предстоящей неделе на слушаниях в Палате представителей Конгресса США в рамках процедуры импичмента американского президента Дональда Трампа. Об этом в понедельник сообщило агентство Reuters .

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Среди чиновников, которые, как ожидается, не подчинятся повесткам законодателей Конгресса США, исполняющий обязанности директора управления Рассел Воут, который должен был предстать перед конгрессменами в среду, а также два помощника директора АБУ Майкл Даффи и Брайан Маккормак.

Сотрудник совета национальной безопасности Александер Виндман 29 октября стал первым действующим сотрудником Белого дома, который принял участие в слушаниях в рамках процедуры импичмента. 8 октября Белый дом уведомил демократов в Конгрессе, что не станет сотрудничать с ними по этому вопросу.

На закрытых слушаниях на этой неделе, как отмечает ABC, Виндман сообщил законодателям, что в опубликованной Белым домом стенограмме июльского телефонного разговора Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским были пропущены некоторые ключевые фразы.