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Делегация МИД КНДР отправилась в Москву для участия в конференции по нераспространению

Конференция с 7 по 9 ноября

ТАСС, 4 ноября. Делегация МИД КНДР во главе с директором департамента Северной Америки МИД КНДР Чо Чхоль Су отправилась в понедельник в Россию для участия в Московской конференции по нераспространению, которая состоится 7-9 ноября. Об этом в понедельник сообщило на своей странице в Facebook посольство РФ в Пхеньяне

"4 ноября посол [России в КНДР] Александр Мацегора проводил в международном аэропорту Сунан делегацию МИД КНДР во главе с директором департамента Северной Америки Чо Чхоль Су (одновременно занимает должность директора Института американских исследований при МИД КНДР - прим. ТАСС), которая направляется в Россию для участия в Московской конференции по нераспространению - 2019 (7-9 ноября)", - говорится в сообщении.

В посольстве также отметили, что "в ходе пребывания в Москве Чо Чхоль Су планирует провести ряд встреч в Министерстве иностранных дел России".

Конференция по нераспространению пройдет в Москве 7-9 ноября. Она будет проводиться российской неправительственной организацией "Центр энергетики и безопасности" совместно с Министерством иностранных дел России. Как ожидается, в этом году для обсуждения наиболее актуальных вопросов ядерной проблематики в Москве соберутся около 250 экспертов из 40 стран мира и профильных международных организаций.

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