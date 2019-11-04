В результате очередной акции протеста в Гонконге пострадали 17 человек

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 4 ноября. /ТАСС/. По меньшей мере 17 человек в возрасте от 19 до 55 лет были госпитализированы с ранениями различной степени тяжести за последние сутки в результате очередных беспорядков в Гонконге. Об этом в понедельник сообщили службы здравоохранения этого специального административного района Китая.

Состояние двух пациентов расценивается врачами как критическое, еще двоих как серьезное.

В воскресенье в ряде районов города вновь были отмечены антиправительственные акции протеста. Группы демонстрантов на этот раз собрались в торговых центрах. В одном из таких комплексов - "Ситиплаза" - мужчина с ножом совершил нападение на протестующих, вступив с ними в конфликт на почве политических разногласий. От действий злоумышленника пострадали пятеро человек, включая депутата райсовета, которому тот в потасовке откусил ухо.

Полиция применяла для разгона участников беспорядков слезоточивый газ и дубинки, задержав ряд зачинщиков.

С начала лета здесь вспыхнули массовые акции протеста против попыток властей принять законопроект об экстрадиции, позволяющий выдавать правонарушителей материковому Китаю. Несмотря на решение главы администрации Гонконга Кэрри Лам раз и навсегда отказаться от этой инициативы, радикально настроенные сторонники оппозиции из числа молодежи выражают готовность продолжать свои выступления.