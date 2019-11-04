Трамп пригласил лидеров стран Юго-Восточной Азии на специальный саммит в США

ТАСС, 4 ноября. Президент США Дональд Трамп обратился к лидерам государств Юго-Восточной Азии с приглашением приехать в Соединенные Штаты для участия в специальном саммите. Об этом в понедельник сообщило агентство Reuters со ссылкой на послание американского президента, которое зачитал на саммите Асоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в Бангкоке его помощник по национальной безопасности Роберт О'Брайен.

Трамп пригласил лидеров стран-членов АСЕАН "приехать ко мне [Дональду Трампу] в Соединенные Штаты для участия в специальном саммите", зачитал обращение американского лидера О'Брайен.