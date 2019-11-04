Экс-глава Минюста: оппоненты используют отвод войск для отстранения Зеленского от власти

КИЕВ, 4 ноября. /ТАСС/. Политические оппоненты Владимира Зеленского используют ситуацию с отводом войск в Донбассе как удобный повод для отстранения его от должности президента Украины. Такое мнение высказала экс-министр юстиции Украины Елена Лукаш.

По ее словам, противники действующего главы государства сделали хороший политический ход, назвав капитуляцией выполнение международных обязательств Киева об отводе войск в Донбассе и устраивая акции протеста по этому поводу. "Раскачивают не потому что разведение войск, а потому что нужно свергнуть Зеленского. А повод такой удобный - капитуляция", - пояснила она в эфире телеканала "112 Украина".

Лукаш также выразила мнение, что президент за время нахождения у власти не смог наладить работу силовых ведомств и заручиться их поддержкой. "У Зеленского нет силовиков. [Министр внутренних дел Арсен] Аваков - человек Зеленского? Что там делает Служба безопасности Украины, я вообще не понимаю", - подчеркнула она.

Выходом из сложной для главы государства ситуации экс-министр назвала привлечение на свою сторону сограждан. "Хочешь принять решение - обопрись на мнение людей! Я не имею в виду выборы или референдум, но что-то все равно делай", - добавила она.

В конце сентября на очередной встрече контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины стороны конфликта договорилось 7 октября начать отвод в районах Золотого и Петровского. Но накануне назначенной даты в район Золотого прорвались украинские радикалы из формирования "Азов", требуя "не допустить капитуляции". Разведение войск было сорвано. Зеленский 26 сентября отправился в Золотое для переговоров с радикалами, он убеждал их в необходимости отвода и требовал убрать все незаконно ввезенное оружие.