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Большинство лидеров АСЕАН проигнорировали саммит с США

Министр финансов Филиппин Карлос Домингес рассказал, что "данное решение было принято в связи с соответствующим уровнем делегации США"

БАНГКОК, 4 ноября. /ТАСС/. Большинство лидеров стран - членов Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) проигнорировали состоявшийся в понедельник саммит с США. Только трое из 10 руководителей участвовали во встрече, направив своих представителей, передает корреспондент ТАСС.

В частности, на саммит прибыли премьер Таиланда Прают Чан-Оча, который является председателем в организации в этом году, а также главы правительств Вьетнама Нгуен Суан Фук и Лаоса Тхонглун Сисулит. Как рассказал в беседе с журналистами министр финансов Филиппин Карлос Домингес, "данное решение было принято в связи с соответствующим уровнем делегации США". В этот раз на мероприятиях по линии АСЕАН Вашингтон значительно понизил уровень представительства, направив в Бангкок помощника президента по национальной безопасности Роберта О'Брайена и министра торговли Уилбура Росса.

Между тем в распространенном в воскресенье вечером пресс-релизе Госдепартамента говорится, что Соединенные Штаты нацелены поддерживать суверенитет государств-членов АСЕАН.

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США
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