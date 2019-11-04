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В Литве проходят учения НАТО с участием около 4 тыс. военнослужащих из 11 стран

Учения пройдут на полигоне Литовской армии в районе города Пабраде

ВИЛЬНЮС, 4 ноября. /ТАСС/. Масштабные маневры Gelezinis Vilkas 2019 - II ("Железный волк - 2019 - II") с участием около 4 тыс. военнослужащих из 11 стран Североатлантического альянса и более 1 тыс. единиц боевой техники начались в понедельник в Литве. Об этом сообщило командование Литовской армии.

"Целью маневров, в которых задействованы подразделения Литвы, а также личный состав и техника союзников по НАТО, является отработка взаимодействия этих сил и средств по эффективному планированию и выполнению боевых задач", - отмечается в сообщении.

Начавшаяся тренировка является второй частью крупнейших для Литвы в текущем году маневров. В июне состоялись учения Gelezinis Vilkas 2019 - I ("Железный волк - 2019 - I"), в которых было задействовано аналогичное число личного состава и техники.

В маневрах, кроме литовских военных, принимают участие военнослужащие Бельгии, Великобритании, Германии, Нидерландов, Норвегии, Польши, Португалии, США, Чехии и Эстонии. Часть из них входит в состав расквартированного в Литве сводного батальона НАТО передового базирования.

Учения пройдут на полигоне Литовской армии в районе города Пабраде (у границы с Белоруссией), куда в октябре прибыл батальон Вооруженных сил США, в составе которого находятся около 500 военнослужащих, 30 танков Abrams ("Абрамс") и 25 боевых машин пехоты Bradley ("Брэдли"). Другая военная техника с мест постоянной дислокации в район учений проследует гражданскими автострадами в сопровождении военной полиции.

Основная часть учений продлится до 18 ноября.

Теги
Литва
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