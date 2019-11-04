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Торговая война

В МИД Китая заявили, что Си Цзиньпин и Дональд Трамп находятся в постоянном контакте

Так официальный представитель МИД Китая Гэн Шуан прокомментировал заявление американского лидера о том, что он планирует пригласить Си Цзиньпина в США в случае подписания торговой сделки

ПЕКИН, 4 ноября. /ТАСС/. Председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп поддерживают контакты посредством различных каналов. Так официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан в понедельник на брифинге прокомментировал заявление американского лидера о том, что он планирует пригласить Си Цзиньпина в США в случае подписания торговой сделки.

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"Боюсь, ответ, который я могу вам дать, будет короче вашего вопроса. Председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп поддерживают контакты посредством различных каналов", - указал он.

Президент Дональд Трамп сообщил в воскресенье журналистам во время беседы на Южной лужайке Белого дома, что соглашение, которое ознаменует завершение первого этапа в рамках переговоров по окончательной торговой сделке Вашингтона и Пекина, будет подписано в США в случае, если оно будет достигнуто.

11 октября президент объявил по итогам переговоров с вице-премьером Госсовета КНР Лю Хэ, что Вашингтон и Пекин подошли к "значительному первому этапу" в рамках сделки по урегулированию двусторонних споров в торговле. Он добавил, что достигнутые договоренности будут "зафиксированы на бумаге". Ожидалось, что председатель КНР Си Цзиньпин и Трамп проведут встречу 17 ноября на полях АТЭС в Чили для завершения первого этапа торговых договоренностей. После заявления властей Чили о намерении отменить саммит АТЭС заместитель пресс-секретаря Белого дома Хоган Гидли заявил, что Соединенные Штаты намерены завершить первый этап торгового соглашения с Китаем в намеченные сроки.

Теги
СШАКитайСи ЦзиньпинТрамп, ДональдТорговая война
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