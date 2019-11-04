Анкара изучает предложение Москвы по поставкам российских истребителей

АНКАРА, 4 ноября. /ТАСС/. Власти Турции изучают предложение РФ по поставкам российских истребителей. Об этом сообщил в понедельник руководитель Управления оборонной промышленности республики Исмаил Демир.

Русский дебют в небе Стамбула. Чем может обернуться турецкий вояж для авиапрома России?

"У нас имеется предложение [российской] стороны, и мы это предложение оцениваем. Его необходимо оценить с финансовой, технической и стратегической точек зрения. Сейчас не идет речи о том, чтобы дать ответ [на предложение]. Необходимо провести широкий анализ", - сказал Демир в эфире телеканала NTV.

Он также подтвердил, что процесс развертывания российских зенитных ракетных систем С-400 в Турции продолжается.

25 октября турецкая газета Daily Sabah сообщила, что Анкара и Москва близки к заключению соглашения на поставку 36 истребителей Су-35. По информации издания, стороны также могут договориться о том, что Турция в будущем начнет производить некоторые компоненты для российских самолетов. 22 октября глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев заявил, что консультации по вопросу возможных поставок истребителей Су-35 и Су-57 идут, но заключение контрактов пока не обсуждается.

29 октября министр национальной обороны Турции Хулуси Акар опроверг сообщения о том, что Анкара закупит российские истребители Су-35. По его словам, такая информация "не соответствует действительности".

Дискуссии о возможной покупке Турцией российских истребителей активизировались после визита президента республики Тайипа Эрдогана в Москву 27 августа. Во время посещения авиасалона МАКС-2019 вместе с российским лидером Владимиром Путиным он проявил интерес к боевым самолетам ОКБ Сухого. После этого Эрдоган заявил, что не исключает возможность покупки Су-35 и Су-57 вместо американских F-35.