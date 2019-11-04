Парламентские выборы в Словакии назначены на 29 февраля 2020 года

ПРАГА, 4 ноября. /ТАСС/. Очередные парламентские выборы в Словакии пройдут 29 февраля будущего года. Об этом объявил в понедельник председатель Национального совета (парламента) республики Андрей Данко, слова которого привело Словацкое радио.

"Парламентские выборы назначены на 29 февраля 2020 года, - сказал Данко. - Обращаюсь к политическим партиям и движениям с призывом вести честную предвыборную кампанию".

Главной задачей действующего состава парламента является утверждение государственного бюджета на 2020 год. Ожидается, что до начала декабря документ пройдет через высший законодательный орган республики.

В Словакии действует однопалатный парламент. Он состоит из 150 депутатов.

Крупнейшей депутатской фракцией обладает партия "Направление - социальная демократия". Согласно опросам населения, социал-демократы пользуются наибольшей поддержкой у избирателей и имеют наилучшие шансы на успех в будущем.