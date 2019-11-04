В Женеве приступила к работе редакционная группа Конституционного комитета Сирии

ЖЕНЕВА, 4 ноября. /ТАСС/. Редакционная группа Конституционного комитета Сирии приступила в понедельник к работе в Женеве. Ее задача состоит в подготовке предложений по новому основному закону страны, которые затем будут вынесены на утверждение комитета.

Члены редакционной группы собрались во Дворце Наций. Их прибытие засвидетельствовали представители прессы.

Редакционная, или малая группа комитета состоит из 45 экспертов - по 15 от правительства, оппозиции и гражданского общества Сирии. Согласование списка ее участников стало главным практическим итогом первых трех дней работы комитета, стартовавшей 30 октября. Группа будет работать всю нынешнюю неделю. Затем эксперты покинут Женеву, чтобы вновь собраться после двухнедельного перерыва.

В состав Конституционного комитета вошли 150 делегатов - по 50 от правительства, оппозиции и гражданского общества. В пятницу спецпосланник генерального секретаря ООН по Сирии Гейр Педерсен оценил деятельность этого органа в течение первых трех дней как очень успешную. Представители всех трех сегментов, входящих в комитет, заявили о настрое на конструктивную работу.