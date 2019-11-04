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Кризис на Украине

Народная милиция ДНР дала сигнал о готовности к началу отвода войск в районе Петровского

Народная милиция ДНР запустила сигнальную ракету белого цвета в 13:00

ДОНЕЦК, 4 ноября. /ТАСС/. Представители Донецкой народной республики подали сигнал о готовности к разведению сил и средств у поселка Петровское. Об этом в понедельник сообщили в представительстве республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня в Донбассе.

"В 13:00 Народная милиция ДНР запустила сигнальную ракету белого цвета в знак готовности приступить к возобновленному разведению на участке в районе населенного пункта Петровское", - говорится в сообщении Telegram-канала представительства.

Министр иностранных дел ДНР Наталья Никонорова ранее заявила, что отвод сил и средств сторон конфликта в районе села Петровское в Донбассе начнется 4 ноября. Президент Украины Владимир Зеленский также озвучивал эту дату, но с оговоркой, что процессу будет предшествовать соблюдение в данном районе перемирия в течение недели. В штабе силовой операции в понедельник заявили, что считают это условие невыполненным.

Рамочное решение о разведении сил и средств в Донбассе подписано представителями Украины, ЛНР, ДНР, России и ОБСЕ еще в сентябре 2016 года. Документ предполагал создание в регионе трех пилотных зон безопасности - у Золотого, Петровского и Станицы Луганской. Почти сразу удалось развести войска в первых двух пунктах, но позднее украинские силовики вновь туда вернулись.

Попытки возобновить отвод войск вновь начались только летом нынешнего года, после прихода к власти Зеленского. 30 июня стороны отвели войска в районе Станицы Луганской. Отвод сил и средств у Золотого начался 29 октября. Представители СММ ОБСЕ 1 ноября получили уведомление от ЛНР о завершении данного процесса, а 2 ноября аналогичное уведомление поступило от украинской стороны.

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