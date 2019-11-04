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Ситуация вокруг ядерной программы Ирана
Обновлено 

Тегеран запустил 30 новых усовершенствованных центрифуг для обогащения урана

Глава Организации по атомной энергии Ирана Али Акбар Салехи сообщил, что производство низкообогащенного урана в стране за последние два месяца возросло в 10 раз

ТАСС, 4 ноября. Иран запустил 30 новых центрифуг для обогащения урана и значительно увеличил производство низкообогащенного урана на своих предприятиях. Об этом, как передал в понедельник телеканал Al Jazeera, сообщил глава Организации по атомной энергии Ирана Али Акбар Салехи.

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По его словам, Тегеран "приступил к запуску 30 новых усовершенствованных центрифуг для обогащения урана". Салехи добавил, что производство низкообогащенного урана за последние два месяца возросло в стране в 10 раз.

"Мы не собирались предпринимать такие шаги, - отметил он, - но ошибочная политика Вашингтона [по отношению к Тегерану] вынудила нас сделать это".

Теги
ИранСитуация вокруг ядерной программы Ирана
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