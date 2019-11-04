В ДНР сообщили о срыве Украиной отвода сил в районе Петровского

ДОНЕЦК, 4 ноября. /ТАСС/. Украинская сторона в понедельник сорвала разведение сил и средств у поселка Петровское. Об этом сообщил руководитель представительства Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня в Донбассе Руслан Якубов.

"Украинский президент неоднократно заявлял о приверженности к отводу в Петровском. Но сегодня в очередной раз командование операции объединенных сил саботировало все указания президента, и никакого отвода в Петровском нет", - цитирует его Донецкое агентство новостей.