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Роухани направил королю Саудовской Аравии предложение о партнерстве

Официальный представитель правительства Ирана Али Рабии заявил, что "давление со стороны США не должно разделять соседей по региону"

ТЕГЕРАН, 4 ноября. /ТАСС/. Президент Ирана Хасан Роухани направил королю Саудовской Аравии Сальману бен Абдель Азизу Аль Сауду послание, посвященное сотрудничеству в сфере региональной безопасности. Об этом заявил в понедельник официальный представитель правительства исламской республики Али Рабии.

"Президент Ирана направил письмо королю Саудовской Аравии, посвященное региональной безопасности, миру и стабильности", - приводит его слова пресс-служба кабинета министров. Как указал Рабии, "давление со стороны США не должно разделять соседей по региону". "Для достижения мира нам необходимо коллективное сотрудничество", - отметил он.

14 октября иранский президент заявил, что Тегеран готов к переговорам со всеми региональными державами, включая Саудовскую Аравию.

23 сентября Роухани призвал все страны Персидского залива поддержать инициативу Ирана по обеспечению безопасности судоходства в регионе. 25 сентября он представил проект "Ормузская мирная инициатива" на сессии Генеральной Ассамблеи ООН. По словам президента, "коалиция будет создана на базе принципов и задач ООН при условии диалога, уважения суверенитета других стран, признания международного законодательства, отказа от агрессии и невмешательства во внутренние дела остальных государств".

Теги
ИранРоухани, ХасанСауд, Сальман бен Абдель Азиз, Аль
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