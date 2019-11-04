В ФРГ заявили, что урегулирование в Сирии не должно ограничиваться действиями РФ и Турции

БЕРЛИН, 4 ноября. /ТАСС/. Европе следует активнее участвовать в процессе урегулирования кризиса в Сирии. Такое мнение высказала в понедельник на брифинге в Берлине заместитель официального представителя кабмина ФРГ Ульрике Деммер.

"Важно, чтобы международное сотрудничество по решению кризиса в Сирии не ограничивалось только Турцией и Россией", - сказала она. По ее словам, нужно, "чтобы Германия и Европа сильнее и активнее действовали" в этом контексте.

Деммер отметила, что в правительстве Германии до сих пор нет единой позиции насчет предложения министра обороны Аннегрет Крамп-Карренбауэр, которая призвала создать на севере Сирии международную зону безопасности. Главу МИД Хайко Мааса она поставила в известность о своей инициативе по СМС. Это вызвало волну критики.

22 октября президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган на встрече в Сочи приняли меморандум о совместных действиях по урегулированию ситуации на северо-востоке Сирии. Согласно документу, российская военная полиция и сирийские пограничники с полудня 23 октября были введены в районы, граничащие с создаваемой Турцией 30-километровой зоной безопасности. Курды к 29 октября завершили вывод оттуда своих отрядов, и 1 ноября российские и турецкие военные провели первое совместное патрулирование к востоку от реки Евфрат.