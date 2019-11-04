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Министр обороны Индии в ходе визита в Россию встретится с Шойгу и Мантуровым

В посольстве Индии в Москве сообщили, что индийско-российская межправительственная комиссия по военному и военно-техническому сотрудничеству пройдет 6 ноября

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Глава Минобороны Индии Раджнатх Сингх во вторник прибудет в Москву с визитом, в ходе которого намерен встретиться с министром промышленности и торговли РФ Денисом Мантуровым и министром обороны России Сергеем Шойгу. Об этом сообщили в понедельник ТАСС в посольстве Индии в Москве.

"5 ноября господин Сингх встретится с Денисом Мантуровым. В тот же день состоится конференция по сотрудничеству в сфере оборонной промышленности России и Индии", - сказал собеседник агентства.

В дипредставительстве добавили, что "6 ноября состоится индийско-российская межправительственная комиссия по военному и военно-техническому сотрудничеству, на которой с российской стороны сопредседателем будет Сергей Шойгу".

Теги
Мантуров, Денис ВалентиновичШойгу, Сергей КужугетовичИндияРоссия
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