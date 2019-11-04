В МИД ДНР заявили, что Киев демонстрирует нежелание выполнять обязательства по отводу сил

ДОНЕЦК, 4 ноября. /ТАСС/. Срыв отвода сил в районе Петровского, который по вине Киева произошел в понедельник, станет предметом для обсуждения на площадке минской контактной группы, Донецкая народная республика также призывает осудить подобные действия Украины на уровне ОБСЕ. Об этом говорится в заявлении министра иностранных дел ДНР Натальи Никоноровой.

"Силы Народной милиции ДНР по-прежнему готовы возобновить обязательства по выполнению рамочного решения в новую, согласованную всеми участниками контактной группы, дату. В то же время требуем осудить невыполнение Украиной своих обязательств на ближайших заседаниях постоянного совета ОБСЕ. Также сообщаем о намерении рассмотреть факт срыва украинской стороной договоренности о разведении на ближайшей встрече контактной группы в Минске", - цитирует ее заявление Донецкое агентство новостей.

Глава внешнеполитического ведомства выразила надежду, что Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ отразит в отчете факт готовности ДНР к отводу. "К сожалению, доброй воли одной стороны для деэскалации конфликта недостаточно. Ключевым моментом является синхронность и согласованность действий обеих сторон", - добавила она.

В понедельник представители ДНР выпустили в районе Петровского сигнальную ракету белого цвета в знак готовности к отводу сил на данном участке. Однако зеркальных действий с украинской стороны не последовало.

Никонорова на прошлой неделе заявляла, что отвод у Петровского начнется 4 ноября. Президент Украины Владимир Зеленский также озвучивал эту дату, но с оговоркой, что процессу будет предшествовать соблюдение в данном районе перемирия в течение недели. В штабе силовой операции Киева в понедельник заявили, что считают это условие невыполненным. В свою очередь, представитель ЛНР в политической подгруппе Контактной группы Родион Мирошник назвал подобные действия Киева искажением договоренностей.