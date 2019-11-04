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Министерство юстиции Алжира назвало незаконной проходящую в стране забастовку судей

При этом ведомство вновь подтвердило "готовность отдать предпочтение диалогу и благоразумию во имя интересов граждан и общественной пользы"

РАБАТ, 4 ноября. /ТАСС/. Забастовка судей, проходящая в Алжире с конца октября, противоречит действующему законодательству страны. Об этом говорится в обнародованном в понедельник коммюнике министерства юстиции.

"Это забастовочное движение нелегально, поскольку противоречит положениям закона, определяющим статус судей, и создает препятствия нормальному функционированию важных органов государственного аппарата, в данном случае судебных, а также интересам граждан, поскольку мешает судьям выполнять свои обязанности", - говорится в тексте заявления.

Министерство юстиции вновь подтвердило "готовность отдать предпочтение диалогу и благоразумию во имя интересов граждан и общественной пользы".

В Алжире с 27 октября по инициативе Национального профсоюза судей проходит массовая забастовка судей и прокуроров, требующих "свободного и независимого правосудия". В результате, по словам наблюдателей, работа большей части судебных инстанций страны оказалась парализованной.

Судьи, в частности, выступают против давления со стороны органов исполнительной власти и практики "телефонного права". Кроме того, они выражают протест против чрезмерно жестких действий правоохранительных органов в отношении участников продолжающихся более полугода антиправительственных демонстраций по всей стране.

Затянувшийся кризис

Острый общественно-политический кризис в Алжире длится с 22 февраля, когда начались многотысячные манифестации, которые не стихают до сих пор. Поначалу люди добивались ухода с поста президента (1999-2019) Абдельазиза Бутефлики. После того как 2 апреля он сложил полномочия, они требуют немедленной отставки других представителей режима, включая не только высокопоставленных чиновников, но и армейскую верхушку.

Власти убеждены, что только проведение президентских выборов позволит положить конец острому общественно-политическому кризису в Алжире. Голосование намечено на 12 декабря 2019 года. Согласно заявлению Независимого национального избирательного органа, к выборам допущено пять кандидатов, включая двух бывших премьер-министров.

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