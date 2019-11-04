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Sky: в Багдаде полиция открыла огонь по протестующим

Как минимум пять человек были убиты, отмечает телеканал
Описание
© AP Photo/Hadi Mizban

ТАСС, 4 ноября. Полиция открыла в понедельник огонь по участникам акции протеста, проходящей в столице Ирака. Об этом сообщил телеканал Sky News Arabia, есть жертвы.

По последней информации, силы безопасности применили огнестрельное оружие против манифестантов, находящихся на улице Эр-Рашид в центральном районе Багдада. Как минимум пять человек, согласно данным телеканала, были убиты.

В настоящее время толпа демонстрантов пытается прорваться на столичную площадь Тахрир, где в последние дни проводятся многотысячные антиправительственные акции. В том же направлении движется и колонна через мост Аль-Ахрар. Полиция применяет дубинки, пытаясь не пропустить толпу в центр города. В стычках с силами безопасности около десятка человек получили ранения.

В Ираке с начала октября продолжаются акции протеста против ухудшения условий жизни, роста безработицы и коррупции. Люди в Багдаде, а также в южных и северных провинциях требуют отставки правительства. Начинавшиеся мирно митинги быстро переросли в столкновения с полицейскими и военнослужащими. За месяц беспорядков в стране погибли свыше 250 человек, 11 тысяч пострадали.

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Ирак
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