В Мали объявлен траур по погибшим при нападении боевиков солдатам

ТАСС, 4 ноября. Президент Мали Ибрагим Бубакар Кейта объявил трехдневный общенациональный траур по 49 военнослужащим правительственных войск, погибшим в пятницу в результате нападения боевиков на армейский пост. Об этом сообщило в понедельник AFP.

"Президент республики подписал указ о трехдневном общенациональном трауре, начиная с этого понедельника", - говорится в коммюнике.

Нападение боевиков, по уточненным данным, произошло 1 ноября в районе Инделиман (округ Ансонго, регион Гао). Согласно заявлению, размещенному на портале Вооруженных сил Мали, жертвами атаки стали 49 военнослужащих.

По информации агентства Reuters, ответственность за нападение взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство" (запрещена в РФ).

Вооруженный конфликт в Мали между правительственными войсками и боевиками различных группировок разгорелся в начале 2012 года. Во многом он был спровоцирован обострением обстановки в Ливии после свержения Муаммара Каддафи.

В минувшем месяце правительство Мали продлило на год - до 31 октября 2020 года - режим чрезвычайного положения в связи с сохраняющимися угрозами со стороны террористов и экстремистов.