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Кризис на Украине

ЛНР начала разминирование и демонтаж фортификаций в районе Золотого

Все действия были согласованы с представителями Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ

ЛУГАНСК, 4 ноября. /ТАСС/. Сотрудники МЧС Луганской народной республики при поддержке представительства республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) в Донбассе приступили к разминированию и демонтажу фортификаций в районе Золотого, где на прошлой неделе произошел отвод сил. Об этом в понедельник сообщил руководитель представительства ЛНР в СЦКК Михаил Филипоненко.

"Все действия у нас были согласованы с представителями Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Они нам довели, что с украинской стороны зеркально начались такие же работы, - приводит его слова агентство Луганскинформцентр. - На данный момент мы наблюдали представителей МЧС Украины, которые в районе железнодорожного моста проводят работы по разминированию". Он уточнил, что по графику все работы должны быть закончены до 26 ноября.

Стороны конфликта в Донбассе 29 октября начали отвод сил в районе Золотого. Разведение войск после неоднократного срыва договоренностей по вине Украины неожиданно началось по инициативе Киева без каких-либо предварительных объявлений. В пятницу, 1 ноября, разведение на участке возле Золотого завершилось. Это было на месте подтверждено обеими сторонами конфликта, а также сотрудниками СММ ОБСЕ.

Теги
УкраинаКризис на Украине
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