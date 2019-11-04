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Парламент Румынии одобрил состав и программу нового кабинета во главе с Лудовиком Орбаном

За новый кабинет высказались 240 депутатов

БУХАРЕСТ, 4 ноября. /ТАСС/. Парламент Румынии большинством голосов одобрил в понедельник состав нового правительства страны во главе с Лудовиком Орбаном (Национал-либеральная партия - НЛП) и его программу. Совместное заседание обеих палат законодательного органа транслировалось основными местными телеканалами в прямом эфире.

За новый кабинет высказались 240 депутатов и сенаторов при необходимых 233.

Правительство Орбана состоит в основном из членов НЛП. Оно не опирается на парламентское большинство. Получить вотум доверия либералам удалось благодаря поддержке небольших парламентских партий, с которыми они заключили для этого взаимовыгодные политические соглашения.

Теги
Румыния
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