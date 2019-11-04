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Черногория, Албания, Норвегия и Украина вслед за ЕС продлили санкции против России

Ранее Евросоюз продлил на шесть месяцев индивидуальные ограничительные меры в отношении 170 человек

БРЮССЕЛЬ, 4 ноября. /ТАСС/. Черногория, Албания, Норвегия и Украина присоединились к решению Евросоюза о продлении на полгода индивидуальных санкций в отношении 170 физических и 44 юридических лиц России и Украины. Об этом говорится в заявлении главы дипломатии ЕС Федерики Могерини, распространенном в понедельник в Брюсселе.

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"Страны - кандидаты [на вступление в ЕС] Черногория и Албания, страна - член Европейской экономической зоны Норвегия, а также Украина присоединяются к этому решению [Евросоюза]. Они обеспечат соответствие национальной политики этому решению. Евросоюз принимает к сведению это обязательство и приветствует его", - отмечается в нем.

12 сентября Евросоюз продлил на шесть месяцев индивидуальные ограничительные меры в отношении 170 человек, среди которых есть граждане России и Украины, а также 44 юридических лиц, главным образом это органы власти и военные формирования провозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

В настоящее время в отношении России действует несколько пакетов санкций ЕС: экономические, индивидуальные ограничительные меры и рестрикции по Крыму. Последний представляет собой набор целевых санкций в отношении Крыма, с которым европейскому бизнесу запрещено поддерживать какие-либо связи.

Теги
АлбанияУкраинаЧерногорияНорвегияРоссияМогерини, Федерика
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