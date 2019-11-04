В США пятеро демократов выполнили условия для участия в теледебатах в декабре

НЬЮ-ЙОРК, 4 ноября. /ТАСС/. Пять претендентов на пост президента США от Демократической партии на выборах 2020 года выполнили условия для участия в последних в нынешнем году общенациональных теледебатах 19 декабря в штате Калифорния и еще двое сохраняют шансы на участие в них. Об этом сообщил в понедельник интернет-портал Elections Central, размещающий информацию о подготовке к выборам в США в 2020 году.

По решению Национального комитета Демократической партии США, в теледебатах смогут принять участие лишь те претенденты, которые заручились поддержкой как минимум 4% потенциальных избирателей по итогам четырех общенациональных опросов и собрали пожертвования в свои предвыборные фонды минимум у 200 тыс. потенциальных избирателей. Пока эти условия выполнили экс-вице-президент США Джозеф Байден, сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс, сенатор от Массачусетса Элизабет Уоррен, сенатор от Калифорнии Камала Харрис и мэр города Саут-Бенд (штат Индиана) Пит Буттеджадж. Бизнесмен Эндрю Янг и сенатор от штата Миннесота Эми Клобушар выполнили лишь одно из двух условий - собрали достаточно денежных средств.

Декабрьские теледебаты - уже шестые в нынешнем году - будут вести журналисты телекомпании PBS и интернет-издания Politico.

В будущем году - в период с января по апрель - Нацкомитет Демпартии намерен провести еще шесть теледебатов.

3 февраля в Айове пройдут первые собрания партийных активистов, на которых изберут делегатов сначала на местные партконференции Демократической партии, затем на конференцию штата, а после - на национальный съезд, который состоится 13-16 июля 2020 года в Милуоки (штат Висконсин). Там будет названо имя соперника действующего главы государства Дональда Трампа в борьбе за пост президента.