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США ввели санкции против Генштаба ВС Ирана

Также под санкции подпал сын духовного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи
Здание Министерства финансов США AP Photo/Jacquelyn Martin
Описание
Здание Министерства финансов США
© AP Photo/Jacquelyn Martin

ВАШИНГТОН, 4 ноября. /ТАСС/. Вашингтон расширил санкционный список в отношении Тегерана, внеся туда Генштаб ВС Ирана, а также девятерых граждан страны, среди которых сын духовного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи Моджтаба Хаменеи и другие представители иранских властей высокого ранга. Об этом сообщается в понедельник на сайте Министерства финансов США.

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В списке, в частности, фигурирует начальник Генштаба ВС Ирана Мохаммад Хосейн Багери, а также целый ряд генералов, священнослужителей и чиновников.

США внесли в санкционный список сына духовного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи.

Теги
СШАИранХаменеи, Али
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