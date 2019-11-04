США ввели санкции против Генштаба ВС Ирана

ВАШИНГТОН, 4 ноября. /ТАСС/. Вашингтон расширил санкционный список в отношении Тегерана, внеся туда Генштаб ВС Ирана, а также девятерых граждан страны, среди которых сын духовного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи Моджтаба Хаменеи и другие представители иранских властей высокого ранга. Об этом сообщается в понедельник на сайте Министерства финансов США.