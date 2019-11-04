СМИ: Си Цзиньпин встретился с главой администрации Гонконга

ТАСС, 4 ноября. Председатель КНР Си Цзиньпин встретился в понедельник с главой администрации Гонконга Кэрри Лам. Об этом сообщило агентство "Синьхуа".

По данным агентства, встреча состоялась в Шанхае, где проходит вторая Международная выставка импортных товаров (China International Import Expo).

Как отмечает агентство Reuters, Си Цзиньпин выразил высокую степень доверия к Лам и отметил, что ценит ее работу и работу ее команды. Он также указал, что прекращение насилия и восстановление общественного порядка должно быть приоритетом для Гонконга.

В конце октября газета Financial Times сообщила, что китайское правительство готовит план по замене Кэрри Лам на посту главы администрации Гонконга. Позже МИД КНР и сама Лам опровергли эту информацию, назвав ее слухами.

С начала лета в Гонконге проходят массовые акции протеста против попыток властей принять законопроект об экстрадиции, позволяющий выдавать правонарушителей материковому Китаю. Несмотря на решение главы администрации Гонконга Кэрри Лам полностью отказаться от этой инициативы, сторонники оппозиции из числа молодежи выражают готовность продолжать свои выступления.