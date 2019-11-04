Франция начала в Сахеле крупную операцию против радикальных исламистов

ПАРИЖ, 4 ноября. /ТАСС/. Французские подразделения начали в понедельник в зоне схождения границ Мали, Буркина-Фасо и Нигера крупную операцию Bourgou 4, направленную на борьбу против вооруженных подразделений радикальных исламистов. Об этом, как сообщило из Уагадугу AFP, заявила в ходе своей поездки по странам сахаро-сахельского региона министр вооруженных сил Франции Флоранс Парли.

Выступая в понедельник в столице Чада Нджамене в Межармейском операционном центре, Парли уточнила, что войска будут действовать в рамках ведущейся с 2014 года французской операции Barkhane. Она уточнила, что в районе трех границ находится именна та зона, "на которой в настоящее время следует сосредоточить усилия".

При этом министр признала, что "потребуется еще немало времени для того, чтобы одержать окончательную победу над вооруженными группировками, которые воспользовались в своих целях социально-экономическими трудностями стран Сахеля". "Это борьба, которую следует вести со всем необходимым терпением", - отметила Парли.

Она отвергла утверждения о том, что операция Barkhane не в состоянии достичь поставленных целей. "Операция Barkhane отнюдь не пробуксовывает, она постоянно адаптируется к меняющейся ситуации", - заверила Парли. По ее мнению, "потребуется еще некоторое время, чтобы окрепли местные [правительственные] вооруженные силы". "Действия в Сахеле остаются приоритетной задачей для Франции", - подчеркнула Парли.

После посещения Чада французский военный министр прибыла вечером в понедельник в Уагадугу, где посетила расположение воинской части Французских сил специального назначения, насчитывающей 200 человек. Состоялись переговоры Парли с президентом страны Роком Марком Кристианом Каборе. В ходе их французский министр отметила "успехи, достигнутые в борьбе против терроризма, а также усиление эффективного сотрудничества войск операции "Бархан" с вооруженными силами Буркина-Фасо". После пребывания в Буркина-Фасо Флоранс Парли отправится в Мали, последний этап ее рабочей поездки по странам Сахеля.