NYT: ФБР выявляет ученых, передающих за рубеж данные биомедицинских исследований

НЬЮ-ЙОРК, 4 ноября. /ТАСС/. Федеральное бюро расследований (ФБР) и Национальные институты здравоохранения США начали совместную кампанию по выявлению тех ученых, которые похищают результаты биомедицинских исследований в интересах других стран. Об этом сообщила в понедельник газета The New York Times, отметив при этом, что "практически все" те, кто подозревается в передаче такой информации, являются выходцами из КНР.

Расследования 180 случаев возможного хищения интеллектуальной собственности, по данным газеты, идут в 71 научно-исследовательской организации, в том числе в наиболее престижных медицинских центрах США. Расследования начались после того, как Национальные институты здравоохранения на основании информации, поступившей от ФБР, направили в прошлом году 18 тыс. писем лицам, осуществлявшим контроль за выполнением условий грантов на научные исследования. В этих обращениях, по сведениям The New York Times, содержался призыв проявлять бдительность.

На данный момент, по сведениям газеты, Национальные институты здравоохранения выявили 24 случая возможной противоправной деятельности. Они переданы в Министерство здравоохранения и социальных служб США, которое, в свою очередь, может направить эту информацию правоохранительным органам для возбуждения уголовных дел. "Складывается впечатление, что это распространяется на все аспекты биомедицинских исследований", - привела газета мнение заместителя директора департамента экспериментальных исследований Национальных институтов здравоохранения Майкла Лауэра.

Эти расследования, подчеркнула The New York Times, "лишь подхлестнули страхи по поводу того, что Китай использует сравнительную открытость американского научного сообщества для осуществления масштабного экономического шпионажа". В то же время масштабы расследований стали "потрясением" для многих исследователей, которые считают, что китайские ученые попали в поле зрения правоохранительных органов в условиях, когда между Вашингтоном и Пекином усиливается геополитическое противостояние.

Национальные институты здравоохранения - крупнейшее в США правительственное ведомство, занимающееся биомедицинскими исследованиями и другими исследованиями в сфере здравоохранения. В его составе 27 научных центров и институтов. Бюджет ведомства достигает $39 млрд, а число научных сотрудников превышает 6 тыс.