МИД Ирана прокомментировал новые санкции США против республики

ТЕГЕРАН, 4 ноября /ТАСС/. Новые санкции Вашингтона в отношении Тегерана говорят об его отчаянии и неспособности добиться своих целей дипломатией. Об этом заявил в понедельник официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави.

"Такие действия говорят только об отчаянии и неспособности этого режима выгодно использовать дипломатию", - приводит высказывания Мусави пресс-служба МИД Ирана. По его словам, "приверженность США односторонним ограничениям сделала политиков этой страны абсолютно пассивными, способными только на абсурдные санкции".

Ранее в понедельник Министерство финансов США объявило о расширении санкционного списка в отношении Тегерана, внеся в него Генштаб ВС Ирана, а также девятерых граждан страны, среди которых сын духовного лидера страны Моджтаба Хаменеи и другие представители иранских властей высокого ранга. В списке, в частности, фигурирует начальник Генштаба ВС Ирана Мохаммад Хосейн Багери, а также целый ряд генералов, священнослужителей и чиновников.