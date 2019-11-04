Экс-посол: Киев остерегался Джулиани, боясь быть втянутым во внутреннюю политику США

ВАШИНГТОН, 4 ноября. /ТАСС/. Глава МВД Украины Арсен Аваков опасался деятельности адвоката президента США Рудольфа Джулиани, касающиеся проведения на Украине расследования в отношении Хантера Байдена, сына бывшего вице-президента США Джозефа Байдена, поскольку не хотел, чтобы Киев втягивался во внутреннюю политику США. Об этом свидетельствует обнародованная в понедельник стенограмма показаний, которые дала ранее под присягой специальному комитету по разведке Палаты представителей Конгресса США бывший посол США на Украине Мари Йованович. Документ был опубликован с купюрами этим комитетом, в котором Йованович 11 октября выступила в закрытом режиме.

"Он [Аваков] сказал мне, чт Джулиани пытался связаться с ним, и ему это удалось, когда Аваков был в Соединенных Штатах либо в конце января, либо в начале февраля, и они коротко поговорили по телефону. Но он сказал также, что на самом деле не хотел встречаться с мэром Джулиани, потому что беспокоился по поводу того, что они делали", - сказала дипломат американским законодателям.

"Он считал, что это очень опасно, что Украина все эти годы с момента обретения независимости имела двухпартийную поддержку как со стороны демократов, так и со стороны республиканцев, и начинать втягиваться в американскую политику, во внутреннюю политику США, для Украины было опасно", - добавила Йованович.