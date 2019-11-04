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Приговор организаторам референдума в Каталонии

Король Испании заявил, что в Каталонии не может быть места насилию

Также, по мнению монарха, в регионе нет места нетерпимости или пренебрежению правами и свободами других

МАДРИД, 4 ноября. /ТАСС/. Король Испании Филипп VI отметил, что в Каталонии не может быть места насилию. Соответствующее заявление глава государства сделал в понедельник, выступая на церемонии вручения премий Фонда принцессы Жироны во дворце Конгрессов в Барселоне.

По словам монарха, в регионе "не может быть места насилию, нетерпимости или пренебрежению правами и свободами других". С короткой речью также выступила принцесса Астурийская, наследница испанского престола Леонор. "Каталония всегда будет занимать особое место в моем сердце", - сказала 14-летняя дочь Филиппа VI.

Из-за визита королевской семьи в Барселоне началась акция протеста. Манифестанты собрались у дворца Конгрессов и мешали гостям проходить на церемонию вручения премий. Протестующие скандировали лозунги, направленные против монарха, жгли его фотографии и кидали различные предметы в стражей порядка.

Это первый визит Филиппа VI в регион после того, как 14 октября Верховный суд страны приговорил каталонских политиков к тюремному заключению на срок до 13 лет. Вердикт спровоцировал волну акций протеста в Каталонии, некоторые из них заканчивались беспорядками. В результате пострадали несколько сотен человек.

Теги
ИспанияПриговор организаторам референдума в Каталонии
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