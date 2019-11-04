CNN: анонимный автор книги о Трампе может нарушить соглашение о неразглашении

НЬЮ-ЙОРК, 4 ноября. /ТАСС/. Министерство юстиции США предупредило анонимного автора книги, посвященной президенту Соединенных Штатов Дональду Трампу, о том, что он или она может нарушить "одно или несколько соглашений о нераспространении" засекреченной информации. Об этом сообщила в понедельник телекомпания CNN со ссылкой на оказавшееся в ее распоряжении письмо, направленное в издательство заместителем генпрокурора США Джозефом Хантом.

"В случае, если автор на самом деле является действующим или бывшим высокопоставленным сотрудником администрации Трампа, публикация книги может нарушить его обязанности, прописанные законом в одном или нескольких соглашениях, включая соглашение о неразглашении <...>", - говорится в письме на имя Кэрола Росса - ведущего адвоката издательской компании Hachette Book Group, в которую входит издательство Twelve. "Такие соглашения как правило требуют предоставления для согласования перед публикацией любых работ, содержащих информацию, которая потенциально может носить защищенный характер", - указывается в документе.

В письме содержится требование к издательскому дому немедленно предоставить документы, подтверждающие, что автор не подписывал соглашений, каким-либо образом ограничивающих его или ее в разглашении той или иной информации или предоставлявших доступ к засекреченным данным. В случае, если подобные документы представлены не будут, в Минюсте требуют от издателя сообщить сроки и место службы автора или список подписанных им за это время документов, чтобы удостовериться, что он или она не нарушают публикацией книги закон.

Росс в ответ подчеркнул, что издательский дом не имеет отношения к каким-либо договоренностям между автором книги и американскими властями, а ответственность за нарушение тех или иных договоренностей несет непосредственно автор. По его словам, издательство обязалось сохранить конфиденциальность автора, в связи с чем "отказывает в предоставлении перечисленных в письме данных". "Я подтверждаю, что Hachette Book Group опубликует важную книгу анонимного автора, являющегося "действующим или бывшим высокопоставленным сотрудником" администрации Трампа", - указал юрист.

В конце октября стало известно о том, что автор прошлогодней анонимной статьи в газете The New York Times, содержавшей признание в фактическом саботаже ряда решений Трампа частью сотрудников его администрации, написал и готовится выпустить книгу об американском лидере, которая будет называться A Warning. Согласно информации, размещенной на сайте издательского дома Twelve, книга появится на прилавках, а также станет доступна для онлайн-заказов 19 ноября этого года. "Беспрецедентный закулисный портрет президентства Трампа от анонимного высокопоставленного сотрудника администрации", - гласит описание книги на сайте издательства.

Статья в NYT

5 сентября 2018 года NYT разместила статью, автором которой, по ее свидетельству, является сотрудник американской администрации высокого ранга. В ней сказано, что в руководстве правительства США действует "движение сопротивления" Трампу, к которому относится и сам автор. По его словам, "многие чиновники высокого ранга" в администрации США "прилежно работают над тем, чтобы не допустить реализации" части повестки дня президента и его "наихудших намерений". Это движение, говорилось в статье, по сути саботирует те решения Трампа, которые оно считает неправильными и вредными, в том числе попытки наладить отношения с РФ.

Сразу же после этой публикации, как сообщила газета The Washington Post, Трамп и его помощники приступили к поискам автора статьи. По сведениям газеты, публикация вызвала у президента приступ "вулканического гнева и привела его в безмерную ярость".