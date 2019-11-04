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Трамп заявил, что США хотят заключить сделку по контролю над вооружениями с Россией и КНР

Президент США считает, что и Москва, и Пекин также хотели бы заключить новую договоренность
Президент США Дональд Трамп AP Photo/Patrick Semansky
Описание
Президент США Дональд Трамп
© AP Photo/Patrick Semansky

ВАШИНГТОН, 5 ноября. /ТАСС/. Соединенные Штаты хотят заключить с Россией, Китаем и, возможно, еще несколькими странами новое соглашение в сфере контроля над вооружениями. Об этом заявил в понедельник президент США Дональд Трамп, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС в беседе с журналистами в Белом доме перед отъездом в штат Кентукки.

"Однако мы сейчас стремимся к крупному соглашению в сфере контроля над вооружениями с Россией и Китаем и, возможно, кем-то еще", - сказал американский лидер, комментируя предстоящее истечение срока действия ДСНВ (СНВ-3).

"Мы сейчас работаем над контролем над вооружениями. Мы ведем дела с Китаем, мы ведем дела с Россией", - заверил Трамп.

"Мне кажется, обе эти страны [Россия и Китай] хотели бы сделать это [заключить новую договоренность в области контроля над вооружениями], особенно когда дело касается ядерного оружия", - считает глава администрации США.

Теги
СШАРоссияКитайТрамп, Дональд
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