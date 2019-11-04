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МИД Украины выразил протест в связи с посещением Донбасса депутатом Госдумы

Киев обратился к российской стороне с целью подтверждения факта поездки Алексея Журавлева

КИЕВ, 5 ноября. /ТАСС/. Министерство иностранных дел Украины выразило протест в связи с поездкой депутата Госдумы Алексея Журавлева на неподконтрольную Киеву территорию Луганской области. Соответствующее заявление размещено в понедельник на официальном сайте внешнеполитического ведомства Украины.

"Выражаем решительный протест в связи с незаконной поездкой представителя законодательного органа РФ на временно оккупированную территорию Украины в Луганской области, которая состоялась с нарушением установленного порядка пересечения государственной границы Украины", - сказано в сообщении. При этом в МИД уточнили, что речь идет о поездке депутата Госдумы Алексея Журавлева.

Министерство заявило, что считает его поездку в Донбасс "грубым нарушением российской стороной государственного суверенитета и территориальной целостности Украины". Внешнеполитическое ведомство пообещало проверить информацию о том, находился ли Журавлев в районе разведения сил и средств в Золотом, а также сообщило, что уже обратилось к российской стороне с целью подтверждения факта поездки депутата Госдумы и предоставлении разъяснений о цели его пребывания в Донбассе.

В МИД добавили, что Журавлеву на неопределенный срок запрещен въезд на Украину еще с 21 июня 2018 года по решению Совета национальной безопасности и обороны страны о применении персональных санкций.

Накануне украинские СМИ сообщили, что Журавлев побывал в населенном пункте Золотое Луганской области (на неподконтрольной Киеву части Донбасса), а также разместили соответствующие фотографии с депутатом.

Стороны конфликта в Донбассе 29 октября начали отвод сил в районе Золотого. Разведение войск после неоднократного срыва договоренностей по вине Украины неожиданно началось по инициативе Киева без каких-либо предварительных объявлений. В пятницу разведение на участке № 2 "Золотое" завершилось. Это было на месте подтверждено обеими сторонами, а также сотрудниками СММ ОБСЕ.

Теги
УкраинаРоссияКризис на УкраинеЖуравлёв, Алексей АлександровичСитуация в Луганске
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