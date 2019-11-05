Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Начало процедуры импичмента Трампа

Экс-советник Помпео был обеспокоен использованием послов США во внутриполитических целях

Майкл Маккинли также отметил неспособность Госдепартамента оказать поддержку сотрудникам дипломатической службы, оказавшимся вовлеченными в расследование в рамках процедуры импичмента президента США

ВАШИНГТОН, 5 ноября. /ТАСС/. Бывший старший советник госсекретаря США Майкл Маккинли покинул свой пост, помимо прочего, из-за тревоги по поводу возможного использования американской администрацией своих послов за границей для достижения внутриполитических целей. Об этом он рассказал 16 октября на закрытых слушаниях в Палате представителей Конгресса США, стенограмма которых была обнародована в понедельник.

На эту тему
"Вы правы на 1000%". Как Зеленский стал заложником американской политики

Маккинли, об отставке которого стало известно 10 октября, давал показания перед членами сразу трех комитетов нижней палаты американского законодательного органа: комитета по иностранным делам, спецкомитета по разведке и комитета по надзору и правительственной реформе.

"Моя отставка стала результатом двух особо заботивших [меня] вопросов: неспособность, на мой взгляд, Госдепартамента оказать поддержку сотрудникам дипломатической службы, оказавшимся вовлеченными в расследование [в рамках процедуры] импичмента, а второе - это, по всей видимости, использование наших послов за рубежом для того, чтобы способствовать достижению внутриполитических целей", - заявил Маккинли законодателям.

Согласно стенограмме, экс-советнику госсекретаря был задан вопрос, действительно ли он решил покинуть свой пост в связи с тем, что "не мог не замечать" попыток использовать Госдеп, чтобы "найти компромат на политического противника". "Это верно. За 37 лет работы на дипломатической службе в разных частях мира, работая над множеством спорных вопросов, <...> я никогда такого не видел", - ответил Маккинли.

Теги
СШАПомпео, Майкл (Майк)Начало процедуры импичмента Трампа
Реклама на ТАСС
Ситуация на Корейском полуострове
Трамп заявил, что США продолжат попытки денуклеаризации КНДР
Американский лидер подчеркнул, что намерен продолжать движение к совместной с Южной Кореей цели - "превращению Корейского полуострова в свободную от ядерного оружия зону мира"
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС