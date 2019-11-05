Экс-советник Помпео был обеспокоен использованием послов США во внутриполитических целях

ВАШИНГТОН, 5 ноября. /ТАСС/. Бывший старший советник госсекретаря США Майкл Маккинли покинул свой пост, помимо прочего, из-за тревоги по поводу возможного использования американской администрацией своих послов за границей для достижения внутриполитических целей. Об этом он рассказал 16 октября на закрытых слушаниях в Палате представителей Конгресса США, стенограмма которых была обнародована в понедельник.

Маккинли, об отставке которого стало известно 10 октября, давал показания перед членами сразу трех комитетов нижней палаты американского законодательного органа: комитета по иностранным делам, спецкомитета по разведке и комитета по надзору и правительственной реформе.

"Моя отставка стала результатом двух особо заботивших [меня] вопросов: неспособность, на мой взгляд, Госдепартамента оказать поддержку сотрудникам дипломатической службы, оказавшимся вовлеченными в расследование [в рамках процедуры] импичмента, а второе - это, по всей видимости, использование наших послов за рубежом для того, чтобы способствовать достижению внутриполитических целей", - заявил Маккинли законодателям.

Согласно стенограмме, экс-советнику госсекретаря был задан вопрос, действительно ли он решил покинуть свой пост в связи с тем, что "не мог не замечать" попыток использовать Госдеп, чтобы "найти компромат на политического противника". "Это верно. За 37 лет работы на дипломатической службе в разных частях мира, работая над множеством спорных вопросов, <...> я никогда такого не видел", - ответил Маккинли.