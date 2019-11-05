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В Ираке отключили интернет на фоне протестов

Без подключения к всемирной сети оказались десятки миллионов жителей Багдада, Басры, Кербелы и других городов
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© AP Photo/Khalid Mohammed

ТАСС, 5 ноября. Багдад и большинство районов Ирака полностью отрезаны от интернета из-за усиления беспорядков в стране. Об этом говорится в сообщении на сайте международной неправительственной организации NetBlocks.

По ее данным, без подключения к всемирной сети оказались десятки миллионов жителей Багдада, Басры, Кербелы и других городов. Отмечается, что отключение интернета стало самым масштабным в стране с начала демонстраций. Ограничения не коснулись территории курдских населенных пунктов на севере страны.

1 октября в Ираке начались антиправительственные выступления в знак протеста против плохих условий жизни, безработицы и коррупции. Вышедшие на улицы Багдада и других городах люди требовали отставки правительства Аделя Абдель Махди, а в ряде мест, включая столицу, начинавшиеся мирно демонстрации обернулись массовыми беспорядками и столкновениями с силовиками. 2 октября в Багдаде был полностью блокирован интернет, подключение было в целом восстановлено лишь к 11 октября. Телеканал Al Sumaria информировал о том, что отключение интернета на волне массовых протестов обошлось Ираку почти в $1 млрд.

Теги
ИракМахди, Адель Абдель
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