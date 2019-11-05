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Ликвидация Абу Бакра аль-Багдади

Трамп заявил, что The New York Times причислила все заслуги по ликвидации лидера ИГ собаке

При этом президент США добавил, что пес заслуживает похвалы и в ближайшее время его приведут в Белый дом
Описание
© White House via AP

ВАШИНГТОН, 5 ноября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп сообщил, что в скором времени в Белый дом приведут собаку, которую использовали в операции по ликвидации главаря террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России) Абу Бакра аль-Багдади.

"Они [The New York Times] представили операцию так плохо, насколько это возможно. Я люблю собак, но они все заслуги [причислили] собаке, - отметил Трамп, выступая в понедельник вечером на митинге перед сторонниками в штате Кентукки. - Собака заслуживает похвалы и очень скоро придет в Белый дом".

Ранее Трамп опубликовал фотографию животного на своей странице в Twitter. "Мы рассекретили фотографию этой замечательной собаки (имя не рассекретили), которая проделала такую великолепную работу при выслеживании и ликвидации лидера ИГ Абу Бакра аль-Багдади!" - написал американский лидер.

О ликвидации главаря ИГ Трамп объявил 27 октября. По его словам, аль-Багдади был уничтожен в ходе спецоперации в сирийской провинции Идлиб. Президент США поблагодарил за содействие в проведении операции Россию, Ирак, Сирию и Турцию. В Минобороны России заявили, что не располагают достоверной информацией об уничтожении аль-Багдади. Мировое сообщество назвало ликвидацию главаря ИГ важным, но не решающим шагом, призвав продолжить борьбу с терроризмом.

Теги
СШАТрамп, ДональдЛиквидация Абу Бакра аль-Багдади
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