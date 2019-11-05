На северо-востоке Индии произошел взрыв

НЬЮ-ДЕЛИ, 5 ноября. /ТАСС/. По меньшей мере четверо полицейских и один мирный житель получили во вторник ранения при взрыве, который произошел в столице северо-восточного индийского штата Манипур, Импхале. Как сообщает издание India Today, самодельное взрывное устройство сработало на одной из торговых площадей города.

Раненые доставлены в больницы. Полиция оцепила место инцидента и ведет поиск тех, кто мог установить бомбу. В Манипуре действуют несколько сепаратистских группировок, пока ни одна из них не взяла на себя ответственность за эту акцию.