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На северо-востоке Индии произошел взрыв

Четверо полицейских и один мирный житель получили ранения

НЬЮ-ДЕЛИ, 5 ноября. /ТАСС/. По меньшей мере четверо полицейских и один мирный житель получили во вторник ранения при взрыве, который произошел в столице северо-восточного индийского штата Манипур, Импхале. Как сообщает издание India Today, самодельное взрывное устройство сработало на одной из торговых площадей города.

Раненые доставлены в больницы. Полиция оцепила место инцидента и ведет поиск тех, кто мог установить бомбу. В Манипуре действуют несколько сепаратистских группировок, пока ни одна из них не взяла на себя ответственность за эту акцию.

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Индия
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