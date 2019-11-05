Китай выступил против расширения санкционного списка в отношении Ирана

ПЕКИН, 5 ноября. /ТАСС/. Китай выступил против увеличения числа иранских лиц, подпадающих под санкции со стороны Соединенных Штатов. Об этом во вторник на брифинге заявил официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.

"Китай всегда выступает против односторонних санкций и рестрикций", - заявил он. Гэн Шуан выразил надежду, что "все заинтересованные стороны будут придерживаться принципов взаимоуважения и равноправия, чтобы добиться положительных сдвигов в переговорном процессе, а также достичь глобальной и региональной стабильности".

4 ноября Минфин США расширил санкционный список в отношении Тегерана, включив в него Генштаб ВС Ирана, а также девятерых граждан страны, среди которых сын духовного лидера страны Моджтаба Хаменеи и другие представители иранских властей высокого ранга. В списке, в частности, фигурирует начальник Генштаба ВС Ирана Мохаммад Хосейн Багери, ряд генералов, представители духовенства и чиновники. Официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави в свою очередь заявил, что подобные действия Вашингтона говорят только о его "отчаянии и неспособности <...> выгодно использовать дипломатию".

Проблема иранского ядерного досье резко обострилась после одностороннего выхода США из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) 8 мая 2018 года и введения против Ирана американских экономических санкций в сфере нефтяного экспорта. Президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял о готовности к диалогу с Тегераном. Он также выражал заинтересованность в замене существующего СВПД на другой договор, который бы включил не только атомную программу Ирана, но и широкий спектр вопросов, включая ракетную программу Тегерана и его региональную политику.