Абашидзе может встретиться с Карасиным в Праге 28 ноября

ТБИЛИСИ, 5 ноября. Спецпредставитель премьер-министра Грузии по вопросам урегулирования отношений с Россией Зураб Абашидзе заявил, что проведет встречу в Праге с ранее занимавшим пост заместителя главы МИД РФ Григорием Карасиным, предположительно, 28 ноября.

"Мы, предположительно, собираемся встретиться 28 ноября. Окончательная дата нашей встречи станет известна на следующей неделе", - сообщил корреспонденту ТАСС во вторник Абашидзе.

На прошлой неделе официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Карасин, который с сентября является сенатором, продолжит участвовать в переговорах с Абашидзе по поручению российских властей. Еще тогда Захарова сказала, что очередная (23-я) встреча Абашидзе и Карасина состоится в Праге в конце ноября. Абашидзе в последний раз встречался с Карасиным в Праге 13 июня.

Как ранее Абашидзе сообщил ТАСС, он собирается обсудить с Карасиным временный запрет на полеты из РФ, который действует с 8 июля.