Володина на три года избрали председателем Парламентской ассамблеи ОДКБ

ЕРЕВАН, 5 ноября. /ТАСС/. Парламентская ассамблея Организации Договора о коллективной безопасности (ПА ОДКБ) на пленарном заседании во вторник приняла решение избрать на три года своим председателем спикера Госдумы Вячеслава Володина.

Заседание ПА ОДКБ проходит в здании Министерства обороны Армении.

С предложением избрать Володина председателем ассамблеи в ходе заседания Совета ПА ОДКБ выступил спикер парламента Киргизии Дастанбек Джумабеков. Киргизия в 2019 году председательствует в ОДКБ. За решение выдвинуть Володина члены Совета проголосовали единогласно.

Володину 55 лет. С 2010 по 2011 годы он занимал пост вице-премьера - руководителя Аппарата правительства, а с декабря 2011 года по октябрь 2016 года - первого заместителя руководителя Администрации президента РФ. Пост спикера Госдумы занимает с 2016 года. Доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист России.