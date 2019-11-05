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Военные России и Турции начали второе патрулирование на северо-востоке Сирии

Телеканал NTV показал передвижение совместной колонны военных двух стран

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Минобороны РФ подтвердило информацию о начале второго совместного патрулирования российской военной полиции и пограничной службы Турции в новом приграничном районе, находящемся в нескольких километрах к северу от населенного пункта Кобани (Айн-Эль-Араб) в Сирии. Об этом сообщили журналистам во вторник в военном ведомстве.

Ранее телеканал NTV сообщил, что российские и турецкие военные приступили ко второму совместному патрулированию района к востоку от реки Евфрат на северо-востоке Сирии и показал передвижение совместной колонны военных двух стран.

"С 12:20 5 ноября 2019 года второй совместный патруль российской военной полиции и пограничной службы Турции приступил к работе в новом приграничном районе, находящемся в нескольких километрах к северу от населенного пункта Кобани", - сказали в Минобороны.

По данным военного ведомства, впервые совместное патрулирование пройдет по новому маршруту от пункта таможенного перехода Айлишар сначала в западном, а затем в восточном направлениях вдоль сирийско-турецкой границы. Общая протяженность маршрута составит более 160 километров и пройдет через крупные населенные пункты Бандар-Хан и Шиух-Фаухани.

"Военные проведут патрулирование на бронированных автомобилях "Тигр" российской военной полиции и бронеавтомобилях Kirpi турецкой пограничной службы. Всего в составе патруля на маршруте патрулирования находится восемь единиц военной техники и около 50 военнослужащих обеих стран", - подчеркнули в Минобороны. По информации министерства, движение колонны будет контролироваться с беспилотного летательного аппарата "Орлан-10".

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СирияТурцияРоссия
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