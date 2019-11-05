Президенты России и Казахстана проведут встречу в Омске 7 ноября

НУР-СУЛТАН, 5 ноября. /ТАСС/. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 7 ноября встретится с президентом России Владимиром Путиным в Омске, где будет проходить форум межрегионального сотрудничества двух стран. Об этом сообщила во вторник пресс-служба президента Казахстана.

"7 ноября глава государства Касым-Жомарт Токаев примет участие в работе XVI Форума межрегионального сотрудничества Казахстана и России на тему "Актуальные вопросы развития приграничного сотрудничества" в городе Омск. В рамках форума запланирована встреча с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, подписание ряда документов, а также осмотр выставки, посвященной высоким технологиям", - говорится в сообщении.