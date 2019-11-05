Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Президенты России и Казахстана проведут встречу в Омске 7 ноября

Встреча пройдет в рамках форума межрегионального сотрудничества двух стран

НУР-СУЛТАН, 5 ноября. /ТАСС/. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 7 ноября встретится с президентом России Владимиром Путиным в Омске, где будет проходить форум межрегионального сотрудничества двух стран. Об этом сообщила во вторник пресс-служба президента Казахстана.

"7 ноября глава государства Касым-Жомарт Токаев примет участие в работе XVI Форума межрегионального сотрудничества Казахстана и России на тему "Актуальные вопросы развития приграничного сотрудничества" в городе Омск. В рамках форума запланирована встреча с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, подписание ряда документов, а также осмотр выставки, посвященной высоким технологиям", - говорится в сообщении.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичКазахстанРоссияОмская областьТокаев, Касым-Жомарт Кемелулы
Реклама на ТАСС
СМИ: США строят две военные базы рядом с нефтяными месторождениями в Сирии
По данным агентства Anadolu, строительные работы ведутся в провинции Дейр-эз-Зор
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС