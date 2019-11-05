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Курды сообщили об уничтожении 15 боевиков оппозиции на северо-востоке Сирии

Столкновения произошли в понедельник вечером рядом с городом Айн-Иса

ТАСС, 5 ноября. Военизированные отряды курдов, составляющие основу коалиции "Силы демократической Сирии" (СДС), уничтожили 15 сторонников сирийской вооруженной оппозиции, выступающих на стороне Турции, на северо-востоке Сирии. Об этом во вторник сообщило агентство Фират, цитируя заявление СДС.

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По информации коалиции, вооруженные столкновения курдских формирований с оппозиционными группами произошли в понедельник вечером в прилегающей к городу Айн-Иса местности. В ходе боев, отмечается в заявлении, "отряды СДС ликвидировали 15 "наемников" Турции и уничтожили боевую машину сирийской вооруженной оппозиции". Потери оппозиции, по данным СДС, составили 15 человек убитыми, более 10 боевиков были ранены.

9 октября Анкара объявила о проведении на севере Сирии операции "Источник мира" с целью создания там буферной зоны. Она должна стать защитным поясом для турецкой границы. В этот район, по замыслу Анкары, смогут вернуться из Турции сирийские беженцы.

13 октября Дамаск по договоренности с курдами направил войска на север Сирии, чтобы оказать противодействие турецкой армии. Подразделения сирийской армии заняли города Манбидж, Кобани, Табка, Ракка, Айн-Иса и Телль-Тамер.

22 октября президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган на встрече в Сочи приняли меморандум о совместных действиях по урегулированию ситуации на северо-востоке Сирии. Согласно документу, российская военная полиция и сирийские войска с полудня 23 октября вводятся в районы, граничащие с зоной турецкой операции в Сирии. Курдским формированиям предписывалось к вечеру 29 октября полностью освободить 30-километровую зону от турецкой границы, после чего военные России и Турции должны приступить к совместному патрулированию.

Теги
СирияТурцияКризис в СирииВоенная операция Турции на севере Сирии
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