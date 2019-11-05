Президент Германии поблагодарил Горбачева по случаю 30-летия падения Берлинской стены

БЕРЛИН, 5 ноября. /ТАСС/. Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер поблагодарил экс-президента СССР Михаила Горбачева за политику, которая 30 лет назад привела к падению Берлинской стены и объединению ГДР и ФРГ. Текст послания распространила во вторник пресс-служба главы государства.

"В эти дни Германия вспоминает о падении Берлинской стены 30 лет назад. Мы не забыли и мы не забудем о том, что чудо мирного воссоединения моей страны и конец разделения Европы были бы невозможны без ваших смелых и человечных решений, которые вы в то время принимали лично", - говорится в послании. По словам Штайнмайера, он сожалеет, что отношения между Россией и Западом сейчас не в лучшем состоянии. "Наша задача и наша обязанность - не мириться с возросшим в последние годы отчуждением и не терять из вида цель идти к общему будущему в духе мира и сотрудничества", - пишет он.

30-летие падения Берлинской стены отмечают в ФРГ на текущей неделе. Основные мероприятия пройдут 9 ноября.

Стена считается одними из символов холодной войны. Она была возведена в 1961 году по инициативе руководителя ГДР Вальтера Ульбрихта (1893-1973 годы) на фоне оттока рабочей силы в Западную Германию. После того, как в 1989 году на фоне перестройки в СССР Венгрия открыла свои границы, из ГДР через территорию соседней страны за три дня бежали 15 тыс. восточных немцев.

О новых правилах, предусматривающих свободу передвижения для граждан ГДР, на пресс-конференции 9 ноября 1989 года неожиданно для всех объявил член Политбюро ЦК Социалистической единой партии Германии Гюнтер Шабовский (1929-2015 годы). Смысл сказанного сводился к следующему - восточным немцам было разрешено покинуть страну через контрольно-пропускные пункты. Первый шлагбаум был открыт в тот же день.