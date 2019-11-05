Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Ликвидация Абу Бакра аль-Багдади

Турция подтвердила задержание сестры аль-Багдади

Как сообщили в администрации турецкого лидера, Анкара продолжает бороться с терроризмом "вне зависимости от его идеологии или происхождения"

ТАСС, 5 ноября. Руководитель управления по связям с общественностью администрации президента Турции Фахреттин Алтун подтвердил информацию о задержании сестры уничтоженного главаря террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России) Абу Бакра аль-Багдади в провинции Идлиб.

На эту тему
Как ликвидировали лидеров исламистских террористических организаций

"Арест сестры аль-Багдади является еще одним примером успеха наших контртеррористических операций", - говорится в сообщении Алтуна в Twitter. Чиновник отметил, что Анкара продолжает бороться с терроризмом "вне зависимости от его идеологии или происхождения".

Ранее агентство Reuters со ссылкой на представителя властей Турции сообщало об операции на севере Сирии, в ходе которой была задержана сестра ликвидированного главаря ИГ. По данным агентства, в результате ее допроса турецкие власти рассчитывают получить ценные сведения о внутреннем функционировании ИГ.

27 октября президент США Дональд Трамп объявил о ликвидации главы ИГ. По его словам, аль-Багдади был уничтожен в ходе спецоперации в сирийской провинции Идлиб. Трамп поблагодарил за содействие в проведении операции Россию, Ирак, Сирию и Турцию. В Минобороны России заявили, что не располагают достоверной информацией об уничтожении аль-Багдади. Мировое сообщество назвало ликвидацию главаря ИГ важным, но не решающим шагом в борьбе с терроризмом, призвав продолжить эту борьбу.

Теги
СирияТурцияЛиквидация Абу Бакра аль-Багдади
Реклама на ТАСС
Эрдоган не исключил возможность приобретения российских истребителей
Это произойдет в случае, если США откажутся поставить F-35, отметил президент Турции
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС