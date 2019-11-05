Турция подтвердила задержание сестры аль-Багдади

ТАСС, 5 ноября. Руководитель управления по связям с общественностью администрации президента Турции Фахреттин Алтун подтвердил информацию о задержании сестры уничтоженного главаря террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России) Абу Бакра аль-Багдади в провинции Идлиб.

"Арест сестры аль-Багдади является еще одним примером успеха наших контртеррористических операций", - говорится в сообщении Алтуна в Twitter. Чиновник отметил, что Анкара продолжает бороться с терроризмом "вне зависимости от его идеологии или происхождения".

Ранее агентство Reuters со ссылкой на представителя властей Турции сообщало об операции на севере Сирии, в ходе которой была задержана сестра ликвидированного главаря ИГ. По данным агентства, в результате ее допроса турецкие власти рассчитывают получить ценные сведения о внутреннем функционировании ИГ.

27 октября президент США Дональд Трамп объявил о ликвидации главы ИГ. По его словам, аль-Багдади был уничтожен в ходе спецоперации в сирийской провинции Идлиб. Трамп поблагодарил за содействие в проведении операции Россию, Ирак, Сирию и Турцию. В Минобороны России заявили, что не располагают достоверной информацией об уничтожении аль-Багдади. Мировое сообщество назвало ликвидацию главаря ИГ важным, но не решающим шагом в борьбе с терроризмом, призвав продолжить эту борьбу.