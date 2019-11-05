Минобороны Армении опровергло заявления производителя ORSIS о "неофициальных контактах"

ЕРЕВАН, 5 ноября. /ТАСС/. Министерство обороны Армении не пыталось неофициально урегулировать с российской компанией "Промтехнология", которая выпускает снайперские винтовки ORSIS, проблемы, связанные со срывом тендера на поставку вооружений. Об этом заявил корреспонденту ТАСС во вторник пресс-секретарь ведомства Арцрун Ованнисян.

"Официальные представители Минобороны Армении не проводили с представителями "Промтехнологии" никаких переговоров. Все сообщения на эту тему не соответствуют действительности", - сказал собеседник агентства.

При этом адвокат, представляющий интересы зарегистрированной в Армении компании ORSIS ARMS, Александр Сирунян в беседе с корреспондентом ТАСС подтвердил, что с ним выходили на контакт представители республиканского Минобороны.

"Контакт был и со мной, и непосредственно с руководством российского ORSIS. Было несколько бесед, но стороны не пришли к соглашению, так как предлагаемые представителями Минобороны условия были незаконны", - сказал юрист.

Ранее во вторник представитель российской компании заявил, что "Промтехнология" получала от армянского военного ведомства неофициальные приглашения на переговоры по урегулированию спора. По его словам, были также "попытки неофициального обращения в компанию от неких приближенных к Минобороны людей".